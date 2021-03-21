درويش: عدم الثقة بالعملة اللبنانية وعدم توفّر سيولة وانخفاض عرض للدولار الأمريكي في السوق اللبناني أدى إلى ارتفاع سعر الصرف وأول ما يعيدُ استقرار العملة هو القرار الفعلي ثم الثقة

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