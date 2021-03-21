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درويش: عدم الثقة بالعملة اللبنانية وعدم توفّر سيولة وانخفاض عرض للدولار الأمريكي في السوق اللبناني أدى إلى ارتفاع سعر الصرف وأول ما يعيدُ استقرار العملة هو القرار الفعلي ثم الثقة

Lebanon 24
21-03-2021 | 22:50
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