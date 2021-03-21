الجيش يتسلّم السودانيين الـ3 الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعدما أعادهم العدو الاسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية عبر بوابة السياج في منطقة الجدار

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