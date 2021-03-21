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النائب نقولا نحاس عبر قناة "الجديد": المشكلة في لبنان اقتصادية وليست سياسية وهم يتصارعون على أسماء وحقائب وليس على برامج إصلاحية

Lebanon 24
21-03-2021 | 23:20
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