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وزير الري المصري: القاهرة لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة الناتجة عن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا في ما يخص ملء وتشغيل "سد النهضة"

Lebanon 24
22-03-2021 | 09:23
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