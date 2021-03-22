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الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع زينة عكر وعرض معها مسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار المخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً

Lebanon 24
22-03-2021 | 10:25
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