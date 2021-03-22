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أسترازينيكا تؤكد أن لقاحها فعال بنسبة 79% ولا يحمل خطر التسبب بجلطات دموية بعد اختبارات في الولايات المتحدة

Lebanon 24
22-03-2021 | 10:48
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