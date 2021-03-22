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الرئيس ميقاتي من بكركي: نحن بحاجة لأشخاص بقامة وطنية كالبطريرك الراعي وتحدث غبطته عن موضوع الحياد وهو يريد ما يجمع وليس ما يفرّق

Lebanon 24
22-03-2021 | 11:40
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الراعي: لمَ سنختلف مع حزب الله على مفهوم الحياد؟ اتمنى ان يسمعوا مني موقفي من الحياد ولا مانع من بحث اي موضوع يريدون التحدث به
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22/03/2021 13:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/03/2021 13:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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