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ميقاتي: نحن مع أي مبادرة دولية أو عربية يمكن أن تقدّم الحلّ المنشود للأزمة في لبنان وعلينا اتباع سياسة النأي بالنفس للابتعاد عن المشاكل المحيطة

Lebanon 24
22-03-2021 | 11:41
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