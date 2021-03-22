ميقاتي: نحن مع أي مبادرة دولية أو عربية يمكن أن تقدّم الحلّ المنشود للأزمة في لبنان وعلينا اتباع سياسة النأي بالنفس للابتعاد عن المشاكل المحيطة

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