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الرئيس عون استقبل وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال السيدة غادة شريم وعرض معها مسار ما تبقّى من ملفات في وزارة المهجرين

Lebanon 24
22-03-2021 | 12:14
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