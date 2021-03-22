الأمانة العامة لمجلس الوزراء أودعت وزارة المالية الملاحظات التي وضعتها الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والقطاعات المعنية بشأن نصوص المواد والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام 2021

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