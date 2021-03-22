الجديد: الاجواء من بعبدا ليست ايجابية وذلك لاختلاف وجهات النظر بين عون والحريري، وليس هناك اي حلحلة ومرونة في المواقف وما يمكن جزمه هو ان اليوم لن تكون هناك حكومة ولا تبدو قريبة

Lebanon 24