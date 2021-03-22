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الحريري يرفض ورقة عون ويعتبرها مخالفة للدستور اللبناني: لأنّ الرّئيس عون قال إنّ لائحتي الّتي قدّمتها إليه لم تكن متكاملة أضع بين أيديكم التّشكيلة الّتي قدّمتها لعون منذ أكثر من ١٠٠ يوم

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:34
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الحريري: ليس قليلاً انه منذ 16 سنة، وفي كل سنة يزيد شعوري انني فقدتك، وليس قليلاً أكثر واكثر إن اللبنانيين يزيد شعورهم انهم فقدوك ومازال اسمك ذابحهم، ومازالوا خائفين منك ومن مشروعك الحقيقي للبلد
lebanon 24
22/03/2021 19:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون
lebanon 24
22/03/2021 19:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24
العونيون: "الحريري راجع"
lebanon 24
22/03/2021 19:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط لعون: ما بعرف ليش الحريري معنّد
lebanon 24
22/03/2021 19:50:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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