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الحريري: الرئيس عون أرسل لي تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي وأبلغته رفضي لها

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:34
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الحريري من بعبدا: بإجتماعي الأخير اتفقنا على اللقاء اليوم إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها
lebanon 24
22/03/2021 19:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لم يطلب الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية العتيدة وباسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً و"حزب الله" لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية
lebanon 24
22/03/2021 19:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الاعلام في الرئاسة: النص الذي وزعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً
lebanon 24
22/03/2021 19:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام في الرئاسة: ما بثته "الجديد" في نشرتها عن صيغة عرضت على الرئيس عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل هي اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، اذ لم تعرض على الرئيس اي صيغة حكومية جديدة
lebanon 24
22/03/2021 19:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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