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ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية من ١١،٥٠٠ الى ١٤،٥٠٠ مباشرة بعد كلمة الرئيس الحريري

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:33
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