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وزير الخارجية الأميركي يجدد التأكيد خلال اتصاله بنظيره السعودي على التزام واشنطن بالدفاع عن المملكة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-03-2021 | 17:01
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