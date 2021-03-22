رئاسة الجمهورية: من المؤسف ان يصدر عن الحريري منفعلاً، اعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية

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