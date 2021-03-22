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رئاسة الجمهورية: الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها

Lebanon 24
22-03-2021 | 17:20
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رئاسة الجمهورية ترد على الحريري: الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم
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