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مصدر مصرفي لـ"المركزية": عرقلة تشكيل الحكومة في ظل التشنّج الحاصل، تنعكس سلباً على سوق القطع، وتصبح مهمّة مصرف لبنان أصعب

Lebanon 24
22-03-2021 | 17:36
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