مكتب الاعلام في الرئاسة: النص الذي وزعه المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري يعود الى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وليس النص الذي أرسله أمس الرئيس عون، والذي وزّع سابقاً

Lebanon 24