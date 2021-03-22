أخبار عاجلة

وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا: متحدون في قلقنا من الصين بشأن ممارساتها ضد الإيغور

Lebanon 24
22-03-2021 | 21:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا: اتخذنا إجراءات منسقة مع إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الصين
lebanon 24
23/03/2021 01:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يجرون محادثات افتراضية بشأن ملف إيران النووي
lebanon 24
23/03/2021 01:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا يدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في أربيل
lebanon 24
23/03/2021 01:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلاً عن مصادر مطلعة: وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيعقدون اجتماعا افتراضيا بشأن إيران قريباً
lebanon 24
23/03/2021 01:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:21 | 2021-03-23
23:43 | 2021-03-22
23:00 | 2021-03-22
22:28 | 2021-03-22
22:21 | 2021-03-22
22:09 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website