21
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
المبعوث الأميركي إلى اليمن: نرحب بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار ودعم المسار السياسي
Lebanon 24
23-03-2021
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: السعودية والحكومة اليمنية مستعدتان للاتفاق على وقف لإطلاق النار والتفاوض لإنهاء الصراع
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: السعودية والحكومة اليمنية مستعدتان للاتفاق على وقف لإطلاق النار والتفاوض لإنهاء الصراع
23/03/2021 06:58:23
23/03/2021 06:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأمريكي إلى اليمن: واشنطن تنتظر "مؤشر استجابة" من الحوثيين للخطة الجديدة لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
المبعوث الأمريكي إلى اليمن: واشنطن تنتظر "مؤشر استجابة" من الحوثيين للخطة الجديدة لوقف إطلاق النار
23/03/2021 06:58:23
23/03/2021 06:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن
Lebanon 24
كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن
23/03/2021 06:58:23
23/03/2021 06:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن (الجزيرة)
23/03/2021 06:58:23
23/03/2021 06:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
07:00 | 2021-03-22
22/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء... هذه تشكيلة الحريري (صورة)
Lebanon 24
بالاسماء... هذه تشكيلة الحريري (صورة)
15:55 | 2021-03-22
22/03/2021 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق عاليا
Lebanon 24
الدولار يحلّق عاليا
15:57 | 2021-03-22
22/03/2021 03:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
راقبوا الحريري جيدا عندما يدخل
Lebanon 24
راقبوا الحريري جيدا عندما يدخل
09:30 | 2021-03-22
22/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغ هام من مصرف لبنان إلى المصارف.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بلاغ هام من مصرف لبنان إلى المصارف.. هذا ما جاء فيه
18:29 | 2021-03-22
22/03/2021 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:29 | 2021-03-23
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة والرؤية وسط بسبب الضباب وحركة المرور طبيعية
04:43 | 2021-03-23
تبين أن مؤسسات تجارية عائدة لأشخاص سوريين نافذين تحظى برعاية أمنية، وتُستثنى من إجراءات التفتيش من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والضمان الاجتماعي والأمن العام (نداء الوطن)
01:48 | 2021-03-23
النمسا تؤجل إعادة فتح المطاعم وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
01:36 | 2021-03-23
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إريتريا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان
01:17 | 2021-03-23
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم جنوب غرب النيجر إلى 137 قتيلا
23:43 | 2021-03-22
الاتحاد الأوروبي يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن
فيديو
بعد مهاجمتها سعد لمجرد... هند صبري تكشف لأول مرة تعرضها لـ"تهديدات بالقتل" (فيديو)
Lebanon 24
بعد مهاجمتها سعد لمجرد... هند صبري تكشف لأول مرة تعرضها لـ"تهديدات بالقتل" (فيديو)
23:00 | 2021-03-22
23/03/2021 06:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" ينتزع فوزاً صعباً من "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" ينتزع فوزاً صعباً من "فيورنتينا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-22
23/03/2021 06:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
09:30 | 2021-03-22
23/03/2021 06:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact