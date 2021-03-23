تبين أن مؤسسات تجارية عائدة لأشخاص سوريين نافذين تحظى برعاية أمنية، وتُستثنى من إجراءات التفتيش من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والضمان الاجتماعي والأمن العام (نداء الوطن)

Lebanon 24