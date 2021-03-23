26
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت محلة مار شعيا بسبب تسرب مادة المازوت
Lebanon 24
23-03-2021
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة من جسر الدورة باتجاه نهر الموت بسبب تسرب الزيوت نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي تتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير الجديدة (التحكم المروري)
Lebanon 24
يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة من جسر الدورة باتجاه نهر الموت بسبب تسرب الزيوت نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي تتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير الجديدة (التحكم المروري)
23/03/2021 12:50:42
23/03/2021 12:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تسرب مادة المازوت على اوتوستراد إميل لحود باتجاه الصياد والعمل جار للمعالجة
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تسرب مادة المازوت على اوتوستراد إميل لحود باتجاه الصياد والعمل جار للمعالجة
23/03/2021 12:50:42
23/03/2021 12:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار باتجاه بيروت بسبب وجود مياه خفيفة والتي تسبب بانزلاقات وبحوادث مرورية
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار باتجاه بيروت بسبب وجود مياه خفيفة والتي تسبب بانزلاقات وبحوادث مرورية
23/03/2021 12:50:42
23/03/2021 12:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار بالاتجاهين بسبب وجود مياه خفيفة والتي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية
Lebanon 24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق المطار بالاتجاهين بسبب وجود مياه خفيفة والتي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية
23/03/2021 12:50:42
23/03/2021 12:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بالاسماء... هذه تشكيلة الحريري (صورة)
Lebanon 24
بالاسماء... هذه تشكيلة الحريري (صورة)
15:55 | 2021-03-22
22/03/2021 03:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغ هام من مصرف لبنان إلى المصارف.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بلاغ هام من مصرف لبنان إلى المصارف.. هذا ما جاء فيه
18:29 | 2021-03-22
22/03/2021 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق عاليا
Lebanon 24
الدولار يحلّق عاليا
15:57 | 2021-03-22
22/03/2021 03:57:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لا حكومة في الأفق.. لبنان ضائع بين تجاوزات الدستور والمصالح السياسية
Lebanon 24
لا حكومة في الأفق.. لبنان ضائع بين تجاوزات الدستور والمصالح السياسية
16:15 | 2021-03-22
22/03/2021 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل دولار السوق الموازية؟
20:16 | 2021-03-22
22/03/2021 08:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:37 | 2021-03-23
رئيس الوزراء الإثيوبي: عملية تعبئة السد تعتمد على مياه الأمطار ولن تؤثر على المياه المتدفقة إلى مصر والسودان
12:35 | 2021-03-23
الرئيس السابق ميشال سليمان من بكركي: من المعيب أن نتكلم بالحرب الاهلية ويجب وضع استراتيجية دفاعية في فترة وجيزة لنزع السلاح الغير الشرعي
12:33 | 2021-03-23
كنعان بعد اللجان المشتركة: اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لاستعادة الاموال المنهوبة مع اقتراحات اخرى تم اقراره بمشاركة النواب والأخذ بالملاحظات المقدمة
12:25 | 2021-03-23
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: الدعوة لوساطة رباعية دون معرفة نتائج مفاوضات الاتحاد الإفريقي غير ملائمة
12:23 | 2021-03-23
الفرزلي بعد اجتماع اللجان المشتركة: عمل النواب بقرار ذاتي لإصدار قانون استعادة الأموال المنهوبة الذي أخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية وبإشباع تشريعي وسيتمّ تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سريعاً
12:22 | 2021-03-23
كنعان بعد اللجان المشتركة: اهمية الصيغة التي اقرت لاستعادة الاموال المنهوبة انها تأتي بما يتلاءم مع اتفاقيات الامم المتحدة "لناكل عنب" ونصل الى العدالة المنشودة
فيديو
بعد مهاجمتها سعد لمجرد... هند صبري تكشف لأول مرة تعرضها لـ"تهديدات بالقتل" (فيديو)
Lebanon 24
بعد مهاجمتها سعد لمجرد... هند صبري تكشف لأول مرة تعرضها لـ"تهديدات بالقتل" (فيديو)
23:00 | 2021-03-22
23/03/2021 12:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" ينتزع فوزاً صعباً من "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "ميلان" ينتزع فوزاً صعباً من "فيورنتينا" (فيديو)
23:00 | 2021-03-22
23/03/2021 12:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
09:30 | 2021-03-22
23/03/2021 12:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact