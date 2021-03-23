الجامعة العربية تؤكد استعدادها القيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي في لبنان وصولا لمعادلة متوافق عليها تمكّن الحريري من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية

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