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الجامعة العربية تؤكد استعدادها القيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي في لبنان وصولا لمعادلة متوافق عليها تمكّن الحريري من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية

Lebanon 24
23-03-2021 | 09:49
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