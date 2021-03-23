أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية لـ"العربية": نرحب بالمبادرة السعودية للحلّ في اليمن وعلى "الحوثيين" احترام القانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخية

Lebanon 24
23-03-2021 | 10:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: ندين هجمات الحوثيين التي استهدفت السعودية والتي تهدد فرص تحقيق السلام في اليمن
lebanon 24
23/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تجدد إدانتها لهجمات الحوثيين على السعودية وهجومهم على مأرب في اليمن
lebanon 24
23/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أميركا تعتقد أن الهجمات الأخيرة على السعودية شنها الحوثيون في اليمن وهي غير مقبولة وخطيرة وتعرض المديين للخطر
lebanon 24
23/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية لـ"الشرق": نشعر بالقلق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية
lebanon 24
23/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:37 | 2021-03-23
12:35 | 2021-03-23
12:33 | 2021-03-23
12:25 | 2021-03-23
12:23 | 2021-03-23
12:22 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website