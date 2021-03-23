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"الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي: لبنان واليمن وسوريا والصومال من الدول المهدّدة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها

Lebanon 24
23-03-2021 | 11:51
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