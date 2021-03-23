الرئيس عون استقبل نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي التي أطلعته على المداولات في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي للبحث في القرار 1701

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