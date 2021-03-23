كنعان بعد اللجان المشتركة: اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مع المنطومة التشريعية التي اقرت سابقا تؤكد قيام المجلس بواجباته والتطبيق هو الاهم حتى لا يذهب "جهدنا ضيعان"

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