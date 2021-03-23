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أخبار عاجلة
البطريرك الراعي في اتصال مع الامين العام للأمم المتحدة: اللبنانيون ينتظرون دورا رائدا للأمم المتحدة
Lebanon 24
23-03-2021
|
12:20
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