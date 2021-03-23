كنعان بعد اللجان المشتركة: اهمية الصيغة التي اقرت لاستعادة الاموال المنهوبة انها تأتي بما يتلاءم مع اتفاقيات الامم المتحدة "لناكل عنب" ونصل الى العدالة المنشودة

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