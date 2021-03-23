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الرئيس السابق ميشال سليمان من بكركي: من المعيب أن نتكلم بالحرب الاهلية ويجب وضع استراتيجية دفاعية في فترة وجيزة لنزع السلاح الغير الشرعي

Lebanon 24
23-03-2021 | 12:35
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