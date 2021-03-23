أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الإثيوبي: عملية تعبئة السد تعتمد على مياه الأمطار ولن تؤثر على المياه المتدفقة إلى مصر والسودان

Lebanon 24
23-03-2021 | 12:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإثيوبي: لا نرغب بالإضرار بمصالح مصر والسودان المائية
lebanon 24
23/03/2021 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إثيوبيا تمكنت من خفض مستوى المياه عبر مفيض السد بينما تكمل الإنشاءات اللازمة للتعبئة الثانية (الجزيرة)
lebanon 24
23/03/2021 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة المباحثات الموسعة المصرية السودانية بحضور رئيسي الوزراء المصري والسوداني
lebanon 24
23/03/2021 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يحث في اتصال مع رئيس الوزراء الإثيوبي على إنهاء الأعمال العدائية في تغراي
lebanon 24
23/03/2021 15:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:14 | 2021-03-23
15:13 | 2021-03-23
15:04 | 2021-03-23
15:02 | 2021-03-23
14:41 | 2021-03-23
14:40 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website