الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أكّدت بعد لقائها الرئيس عون على التضامن ومساندة المنظمة للبنان وإصرارها على فتح مكتب إقليمي فيه كما وناشدت الطبقة السياسية إيجاد حلٍ سريع للأزمة

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