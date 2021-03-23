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الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أكّدت بعد لقائها الرئيس عون على التضامن ومساندة المنظمة للبنان وإصرارها على فتح مكتب إقليمي فيه كما وناشدت الطبقة السياسية إيجاد حلٍ سريع للأزمة

Lebanon 24
23-03-2021 | 13:31
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