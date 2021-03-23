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حاكم دبي يعلن إعادة هيكلة حكومة الإمارة لزيادة الكفاءة ويعلن عن خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم

Lebanon 24
23-03-2021 | 14:08
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