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محطات الوقود في بلدتي الضنية وسير الضنية تشهد زحمة من قبل المواطنين لتعبئة سياراتهم بالوقود بعد اشاعات عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يوم غد

Lebanon 24
23-03-2021 | 14:18
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