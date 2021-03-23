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يزور سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري قصر بعبدا عصر اليوم للقاء الرئيس ميشال عون بناء لدعوة وجهت اليه

Lebanon 24
23-03-2021 | 15:14
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