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مبعوثة الأمم المتحدة لأفغانستان: خلال محادثاتي بالدوحة أكدت طالبان والحكومة حدوث تقدم حقيقي بجدول الأعمال

Lebanon 24
23-03-2021 | 16:21
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