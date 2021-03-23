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بخاري من بعبدا: الموقف السعودي يشدد على التزام المملكة سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه ولضرورة الاسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع اليه الشعب

Lebanon 24
23-03-2021 | 17:11
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