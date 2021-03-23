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الرئيس عون خلال استقباله سفيرة فرنسا في لبنان: نتمسك بالمبادرة الفرنسية كمشروع انقاذي للبنان

Lebanon 24
23-03-2021 | 18:24
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