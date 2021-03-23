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أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ينوه في بيان بجميع الخطوات التي تهدف إلى تقريب الأطراف من التوصل إلى حل يتماشى مع جهود مبعوثه الخاص مارتن غريفيث

Lebanon 24
23-03-2021 | 19:42
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