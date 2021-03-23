أخبار عاجلة

ديفيد شينكر: حزب الله أدخل لبنان في حرب كلفته مليارات الدولارات وهو يدعم الوضع الحالي في لبنان ولا يهتم بمعاناة الشعب

Lebanon 24
23-03-2021 | 20:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ديفيد شينكر: الشعب اللبناني بحاجة لحكومة من المختصين والنخبة السياسية الحاكمة في لبنان لا تكترث لحاجات الشعب
lebanon 24
24/03/2021 00:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شينكر: حزب الله أدخل لبنان في حرب مكلفة والحكام لا يكترثون للشعب
lebanon 24
24/03/2021 00:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: من يقطع الطرقات يشارك في عمل مشبوه ويضع البلد على بوابة اقتتال داخلي وهو لا يمثل الشعب اللبناني
lebanon 24
24/03/2021 00:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لانقاذ الشعب اللبناني من الأزمة
lebanon 24
24/03/2021 00:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:23 | 2021-03-24
00:21 | 2021-03-24
23:53 | 2021-03-23
23:50 | 2021-03-23
23:39 | 2021-03-23
23:28 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website