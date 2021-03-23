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جيروزاليم بوست: نتائج غير رسمية تظهر حصول نتنياهو على أغلبية 61 مقعدا في كتلة اليمين عقب انتهاء الاقتراع

Lebanon 24
23-03-2021 | 22:39
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