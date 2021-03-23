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استطلاعات ناخبين: نتائج عينات الانتخابات الإسرائيلية تُظهر فوز حزب "أزرق أبيض" بـ7 مقاعد وحزب "يمينا" بـ7 مقاعد
Lebanon 24
23-03-2021
|
23:25
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