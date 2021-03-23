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عراجي عبر "تويتر": تعقد لجنة الصحة النيابية غدآ الأربعاء اجتماعاً بمجلس النواب لمناقشة ارتفاع إصابات كورونا بعد فتح البلد بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية وامتلاء غرف عنايات كورونا بالمرضى

Lebanon 24
23-03-2021 | 23:50
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