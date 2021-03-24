12
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
15
o
صيدا
12
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
البرازيل ترصد 3 آلاف حالة وفاة جديدة بكورونا
Lebanon 24
24-03-2021
|
01:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
في لبنان...42 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات تقترب من 4000
Lebanon 24
في لبنان...42 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات تقترب من 4000
24/03/2021 07:37:41
24/03/2021 07:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تسجل 74 حالة وفاة و7290 إصابة جديدة بكورونا
Lebanon 24
إيران تسجل 74 حالة وفاة و7290 إصابة جديدة بكورونا
24/03/2021 07:37:41
24/03/2021 07:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
73 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ايران
Lebanon 24
73 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في ايران
24/03/2021 07:37:41
24/03/2021 07:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 3544 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة
Lebanon 24
وزارة الصحة: تسجيل 3544 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة
24/03/2021 07:37:41
24/03/2021 07:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
08:30 | 2021-03-23
23/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
08:00 | 2021-03-23
23/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
08:55 | 2021-03-23
23/03/2021 08:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:09 | 2021-03-23
23/03/2021 09:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:02 | 2021-03-24
نتنياهو: أعتزم الحديث مع كل أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة مستقرة والحيلولة دون التوجه إلى انتخابات خامسة
02:57 | 2021-03-24
غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة
02:56 | 2021-03-24
نتانياهو: نحن بحاجة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي
02:37 | 2021-03-24
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا
02:35 | 2021-03-24
تشاووش أوغلو: المشاورات التركية مع فرنسا بشأن القضايا الإقليمية مستمرة
02:33 | 2021-03-24
بوريس جونسون يتعهد بإحياء ذكرى البريطانيين الذين توفوا بفيروس كورونا
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 07:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 07:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 07:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact