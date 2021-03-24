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الخارجية التركية: وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأميركي أهمية التحالف بين البلدين خلال أول لقاء بينهما في مقر الناتو في بروكسل

Lebanon 24
24-03-2021 | 11:44
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