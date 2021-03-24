عراجي بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية: طلبنا من كلّ نقيب القيام بتوصيات في قطاعه لمناقشتها في الاجتماع المقبل إضافة إلى توصية المؤسسات الضامنة للقيام بعمل مشترك بين كل هذه القطاعات

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