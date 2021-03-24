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الرئيس ميقاتي: نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس ونحن على أبواب شهر رمضان وسيصار لتفعيل إضافي للتقديمات والمساعدات الاجتماعية والغذائية التي تقوم بها مراكز "العزم"

Lebanon 24
24-03-2021 | 14:50
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الرئيس ميقاتي: نعمل كل ما بوسعنا للوقوف الى جانب أبنائنا من خلال تكثيف العمل في مراكز العزم للرعاية الصحية والاجتماعية، ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها، وأن تسارع الى بلسمة الجراح وتقديم ما أمكن من المساعدات
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