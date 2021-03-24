الرئيس ميقاتي: نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس ونحن على أبواب شهر رمضان وسيصار لتفعيل إضافي للتقديمات والمساعدات الاجتماعية والغذائية التي تقوم بها مراكز "العزم"

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