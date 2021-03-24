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البابا فرنسيس: يجب خفض رواتب الكرادلة للحفاظ على وظائف الموظفين العاديين

Lebanon 24
24-03-2021 | 22:32
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