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الخارجية الأميركية: هناك حاجة لخطوات إضافية لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف شامل لإطلاق النار

Lebanon 24
25-03-2021 | 02:21
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